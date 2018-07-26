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Başkan Erdoğan: FETÖ'nun Güney Afrika'yı bir üs haline getirmesine izin vermeyeceğiz

10. BRICS zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'da bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan açılış seremonisinin ardından gerçekleştirdiği konuşmasında, 'FETÖ'nün dünyada en etkili olduğu ülkelerden birisi maalesef Güney Afrika. Yeni belgeleri de vereceğim. FETÖ'nun burayı bir üs haline getirmesine izin vermeyeceğiz.' dedi.

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10. BRICS zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan açılış seremonisinin ardından bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak faaliyet gösterecek binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu binaya aynı zamanda ülkemizin Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilere verdiği kıymetin bir nişanesi olarak da bakıyorum. Son yıllarda Türkiye’nin yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Dünyanın en yaygın altıncı diplomatik ağına sahibiz.

Hazreti Mevlana’nın o pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağımızı Türkiye’ye sabitleyip, diğer ayağımızla dünyayı kucaklamanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda bunun da mücadelesini veriyoruz. Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, duruşu merak edilen bir Türkiye varsa, şüphesiz bu son 16 yılda verilen gayretlerin eseridir.

Veren el olduk, alan el değil. Veren el olmaya devam edeceğiz. Biz dünyada gariplerin yanında oldukça, çok daha güçlü olacağız. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

Bu benim Güney Afrika'ya 3. ziyaretim. Bölgesel işbirliğinin üzerinde duracağız.

Terör konusuna da değineceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin aktif düzenleyici durumunda olan Feto terör örgütüyle ilgili beklentilerimizi dile getireceğim. FETÖ'nün dünyada en etkili olduğu ülkelerden birisi maalesef Güney Afrika. Yeni belgeleri de vereceğim. FETÖ'nun burayı bir üs haline getirmesine izin vermeyeceğiz.

Bu örgüt (FETÖ) bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır.

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