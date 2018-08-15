Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı.
 
Çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Al Sani, törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede iki lider, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak, gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzaydan gizemli sinyal!

Uzaydan gizemli sinyal!

Dünyanın en garip saç stilleri

Dünyanın en garip saç stilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA