Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı.

Çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Al Sani, törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede iki lider, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak, gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.