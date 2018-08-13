Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile telefonda görüştü. Liderlerin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara da değinildi.
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