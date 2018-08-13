Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile telefonda görüştü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile telefonda görüştü. Liderlerin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara da değinildi.