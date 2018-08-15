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Başkan Erdoğan: Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün bir çalışma ziyareti için ülkemize gelen kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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