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Başkan Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan telefon aracılığı ile askerlerin Kurban Bayramını kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kato Dağı'nda askerlerle bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan askerlere seslendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerleri ziyaret ettiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonun sesini dışarı vermesi ile askerlere seslenerek kurban bayramlarını tebrik etti.
 
Telefonla askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şehitlere rahmet, gazilere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek, milletimiz refah içinde olacaktır. Nice bayramlar diliyorum, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

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