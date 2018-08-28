Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir telefon görüşmesi yaptı.
- DHA
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın görüşmede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiği öğrenildi. Başbakan Erhürman'ın bu hafta içerisinde veya haftaya Ankara'ya ziyarette bulunması konusunda görüşbirliğine varıldığı belirtildi. Erhürman'ın, dövizdeki artış nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması için Ankara'dan destek isteyeceği öğrenildi. Ziyarette, Türkiye ile imzalanan mali protokollerin de ele alınmasının beklendiği ifade edildi.
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