Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan: On binlerce masum insanın öldürülmesine göz yummayacağız

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız.' ifadelerine yer verdi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'daki temaslarını tamamlayarak yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından Tahran'daki tarihi zirveyi değerlendirdi.

Türkiye'nin ilk günden bu yada Suriye'de akan kanın durması için mücadele ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, masum insanların öldürülmesine asla göz yummayacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız." ifadelerini kullandı.

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN´IN VEFATI

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN´IN VEFATI

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı sürüyor!

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı sürüyor!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit krizi!

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit krizi!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA