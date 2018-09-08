Başkan Erdoğan: On binlerce masum insanın öldürülmesine göz yummayacağız

İran'daki temaslarını tamamlayarak yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından Tahran'daki tarihi zirveyi değerlendirdi.

Türkiye'nin ilk günden bu yada Suriye'de akan kanın durması için mücadele ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, masum insanların öldürülmesine asla göz yummayacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız." ifadelerini kullandı.