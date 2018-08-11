Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırım tehdidiyle ülkeleri haraca bağlayan düzeni kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Şu sıralar burada konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanma bahane edilerek ülkemiz üzerinde kara bulutlar dolaştırılmaya çalışılıyor.

Meselenin dolar olmadığını, avro olmadığını, altın olmadığını biz gayet iyi biliyoruz. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunlarıdır, gülleleridir, füzeleridir. Biz elbette bunlara karşılık vermek için gereken tedbirleri aldık, alıyoruz. Ama asıl olan bu silahları ateşleyen elleri kırmaktır. Bu elleri kırdığımız için bu saldırılara maruz kalıyoruz.

Sanıyorlar ki döviz kurunu zıplatınca Türkiye yıkılacak, finans araçlarını devreye sokunca bu millet diz çökecek, bize farklı hukuk uygulayınca bu ülke teslim olacak.

Biz birilerinin bize saldırısını anladık da ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor. Yeni bri genel sekreter atadı, Sayın Hamzaçebi'ye teşekkür ediyorum. Genel Başkanları nasibini almamış, ikisi farklı telden çalıyor. Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa avcunu yalar. Sen sanıyormusun döviz baronlarının yanında yer aldığında sana paye verecekler.

Bu ülkenin ahını alan herkes eninde sonunda belasını bulmuştur. Yeter ki saflarımızda delik açtırmayalım. Türkiye gibi bir ülkeyi küçük hesaplar uğruna karşılarına alanlar, bunun bedelini hem bölgemizde hem de kendi siyasetlerinde ödeyeceklerdir. Bizimle hesaplaşmak için böyle bel altı yöntemleri kullananlar şunu unutmasın, dünyada ülkemize husumet politikası güdüp de iflah olmuş hiçbir siyasetçi, hiçbir yönetim yoktur. Bu milletin ahını alan herkes eninde sonunda belasını bulmuştur.

BURASI ÇATLADIKAPI ÜLKESİ Mİ?

Türkiye açık bir ekonomidir. Demokrasimizi nice zorluklara göğüs gererek geliştirdik. Biz gelişirken anlaşılan o ki birilerinin ayağına basıyoruz. Tehdit ediyor ya neymiş, pazar 18.00'e kadar göndereceksiniz. Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye. Biz ayakları yere basan bit ülkeyiz.

"DOLARIN 6 LİRAYI AŞMASININ NASIL GEREKÇESİ OLABİLİR?"

15 Temmuz'dan önce 2.8 olan doların dün itibariyle 6 lirayı aşmasının nasıl bir gerekçesi olabilir. Tüm büyük yatırımlarımızı hedeflerimizi hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ortada krize giren batan bir ülke yok.

"FAİZ-KUR SARMALINDAN EN KISA SÜREDE ÇIKACAĞIZ"

Türkiye sıkıştırılmaya çalışıldığı faiz, kur sarmalından en kısa sürede çıkacaktır. Faizi minimize etmek zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan bir sömürüdür. Ne yaparsanız yapın ekonomideki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Suriye, Irak politikalarından geri adım atmayacağız.

AVRUPA'YA DOLAR ÇAĞRISI

Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Şayet Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer sistemi kurmaya hazırız. Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni asla kabul etmiyoruz. Yaptırım, kur hiçbiri umrumuzda değil. Kimseden inayet beklemeyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Savunma sanayiinde bunu yaptık."