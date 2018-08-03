Başkan Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, YAŞ kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 9 general/amiral ile 41 albayın, 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görüldü.



YAŞ kararlarıyla, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının sevk ve idaresini başarıyla gerçekleştiren 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi etti. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in görev süresi ise bir sene daha uzatıldı.



Kararda, terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:



Kara Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe terfi edenler:



1- Korgeneral İsmail Metin Temel





Korgeneralliğe terfi edenler:



1- Tümgeneral Kemal Yeni



2- Tümgeneral Sinan Yayla





Tümgeneralliğe terfi edenler:



1- Tuğgeneral Levent Ergün



2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz



3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı





Tuğgeneralliğe terfi edenler:



1- Albay İlkay Altındağ



2- Albay Sebahattin Kılınç



3- Albay Mehmet Yasin Kalın



4- Albay Gültekin Yaralı



5- Albay Yücel Özel



6- Albay Rafet Kılıç



7- Albay Şefik Atak



8- Albay Faruk Metin



9- Albay Alparslan Kılınç



10- Albay Aydın Cihan Uzun



11- Albay Çetin Köklü



12- Albay Nihat Ergün



13- Albay Dündar Şahin Güngör



14- Albay Osman Aytaç



15- Albay Mustafa Enis Koç



16- Albay Yüksel Erdin



17- Albay Ercan Pürsünlü



18- Albay Mustafa Köksal



19- Albay Oktay Ağbuga



20- Albay Ertuğrul Sağlam



21- Albay Nadir Gündüz



22- Albay Yücel Yazıcı



23- Albay Sinan Eren



24- Albay Remzi Albasan





Deniz Kuvvetleri Komutanlığı



Oramiralliğe terfi edenler:



1- Koramiral Adnan Özbal





Tümamiralliğe terfi edenler:



1- Tuğgeneral İbrahim Özdem Koçer





Tuğamiralliğe terfi edenler:



1- Albay Hasan Özyurt



2- Albay Serhat Sözbir



3- Albay Alper Yeniel



4 -Albay Murat Dinçman



5- Albay Mustafa Turhan Ecevit



6- Albay Hasan Çankaya



7- Albay Ercan Kireçtepe



8- Albay Semih Ozangüç



9- Albay İbrahim Rıza Adanır





Hava Kuvvetleri Komutanlığı



Tümgeneralliğe terfi edenler:



1- Tuğgeneral Rafet Dalkıran





Tuğgeneralliğe terfi edenler:



1- Albay Ergin Dinç



2- Albay Ali Özmen



3- Albay Tansel Çokuysal



4- Albay Ali Öztürk



5- Albay Selim Karsavuranoğlu



6- Albay Rasim Yalınbaş



7- Albay Alparslan Yücel Soysal



8- Albay Orhan Gürdal