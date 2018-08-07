Başkan Erdoğan’a sevgi seli 

Burada yaklaşık 1 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan’a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Başkan Erdoğan, inşaat alanından ayrılırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracından indi. Başkan Erdoğan ağacın altında oturan iki yaşlı kadına yöneldi. Yaşlı kadınların elini öpen ve selamlaşan Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

KİMSEYİ KIRMADI

Makam aracına bindikten sonra korunun çıkışında da tekerlekli sandalye ile bekleyen engelli bir vatandaşı da gören Erdoğan, burada da araçtan inerek vatandaşla fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti. Engelli vatandaş Erdoğan ile vedalaşırken, sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, daha sonra Beylerbeyi Sarayı’na geçti.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami’yi kabul etti. Başkanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre aynı zamanda Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami’nin kabulü, Beylerbeyi’ndeki Sarı Köşk’te gerçekleşti. Geçtiğimiz pazar günü Venezüella Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik suikast girişimi gerçekleştirilmişti.