Başkan Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Bu projeyi hayata geçirmeye kararlıyız

Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Çevre düzeni planlarını ve imar planları onaya sunuyoruz. Bu proje finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını açıkladı.

"İSTANBUL BU PROJEYE HASRET"

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Çevre düzeni planlarını ve imar planları onaya sunuyoruz. Bu proje finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Bu projeyi hayata geçirmeye kararlıyız. Çok önemli bir stratejik durum da boğazda yaşadıklarımızdır. Bir keresinde Selimiye'nin önünde bir Romen tankeri yandı. Bu 7 ayı aşkın bir süre devam etti. Kandilli civarında geçen günlerde bir kuru yük gemisi yalıya bindirdi. Bu sabah bir tanker arıza yaptı. Saatlerce boğaz tıkandı. Bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Hem alternatifi üretiyoruz hem de iki tane butik şehir kuruyoruz. Bunlar bizim rezerv alanlarımızı oluşturacak. Dikey mimarinin egemen olduğu değil yatay mimarinin egemen olduğu bir şehircilik anlayış olacak. istanbul Kanal İstanbul projesine hasret.