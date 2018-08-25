Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır" dedi.
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