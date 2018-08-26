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Başkan Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' mesajı: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır.' ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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