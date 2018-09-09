Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi mesajı
Erdoğan: 'Ertuğrul Gazi'nin mücadelesi, milletimizin bir, beraber, kardeş olduğunda neler başarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir.'
- AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ertuğrul Gazi'nin mücadelesi, milletimizin bir, beraber, kardeş olduğunda neler başarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu topraklarda Ertuğrul Gazi'nin temelini attığı, milletimizin asırlardır üzerine titreyerek bugünlere getirdiği emaneti, Allah’ın izniyle, bizden sonraki nesillere daha ileriye taşımış bir şekilde teslim etmekte kararlıyız."
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