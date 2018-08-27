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Başkan Erdoğan konvoyunu durdurup minibüsçülerle sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’da konvoyunu durdurarak minibüs esnafıyla sohbet etti.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş’tan dün akşam İstanbul’a gelerek Kısıklı’daki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne geçti.

Erdoğan, Tarabya Meydanı’nda bulunan minibüs durağında konvoyunu durdurarak, minibüsçülerle sohbet etti. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü’ne geçti. 

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