Ukrayna'nın bağımsızlık gününü tebrik eden Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'yu Türkiye'ye davet etti
Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini sürdüreceğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'yu, Üst Düzey Stratejik Konsey'in bir sonraki toplantısı için Türkiye'ye davet etti.
- star.com.tr
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın bağımsızlığının 27. yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya tebrik mesajı iletti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna'nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğin sürdürüleceğini belirttiği bilgisine yer verildi.
Stratejik ortak Ukrayna ile ilişkilerin her alanda geliştiğini belirten Başkan Erdoğan, "Halklarımız arasındaki uzun süredir devam eden dostluk günbegün derinleşiyor. İş birliğimizi daha da yukarılara çıkaracağımız ortak bir iradeye sahip olduğumuzu gözlemlemekten son derece memnuniyet duymaktayız. Türkiye, Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Poroşenko'ya davet
Ukrayna'nın bağımsızlık günü dolayısıyla yayımladığı mesajını Ukrayna halkı için refah ve esenlik dilekleriyle sonlandıran Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'yu, iki ülkenin stratejik iş birliğinin "sancaktarlığını yapan" Üst Düzey Stratejik Konsey'in bir sonraki toplantısı için Türkiye'ye davet etti.
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