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Başkan Erdoğan: Bağımsız yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız

Başkan Erdoğan yayınladığı 'yeni adli yıl' mesajında 'Bağımsız yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız' dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adli yıl mesajında,"Tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır." dedi.
 
Erdoğan, "Yargı mensuplarının tamamı, adalet sancağını, her hal ve şart altında dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olmalıdır. Ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı. 

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