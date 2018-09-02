Başkan Erdoğan: Bağımsız yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adli yıl mesajında,"Tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır." dedi.

Erdoğan, "Yargı mensuplarının tamamı, adalet sancağını, her hal ve şart altında dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olmalıdır. Ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.