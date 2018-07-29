Başkan Erdoğan'ın koruması Zambiya'da düzenlenen resmi törende yere düşen bayrağı kaldırdı, sosyal medya sallandı
Başkan Erdoğan'ın Afrika turunda Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandığı esnada yere düşen Türk bayrağını yerden alan Erdoğan'ın koruması sosyal medyayı salladı.
Afrika turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandığı esnada yere düşen Türk bayrağını yerden alan Erdoğan'ın koruması, sosyal medyayı salldı.
Görüntüler kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi.
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