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Başkan Erkoç: Engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihi değildir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

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Başkan Erkoç mesajında; “Engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihiyle seçtiği bir durum olmadığı gibi her sağlam bireyin potansiyel bir engelli adayı olduğu da utulmamalıdır. 

Tüm engelli vatandaşlarımız gibi görme engelli vatandaşlarımızın da yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara sahip çıkarak sorunlarına ortak olmak insani bir görevdir. Bunu yaparken engelli vatandaşlarımızın tehlikelerden korunarak, başkasına muhtaç olmadan, özgürce diledikleri hayatı yaşamalarını sağlamanın yanı sıra topluma faydalı, üretken ve bağımsız bireyler haline gelmeleri de sağlanmalıdır. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını daha rahat ve huzur içinde geçirmeleri adına hayata geçirdiğimiz güçlü projelerle engelli bireylerin yaşam standartlarını en üst seviyeye taşıyarak onlara müreffeh bir hayat sunma gayretindeyiz. İnanıyorum ki görme engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve karşılaştıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl 7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası bu yıl da amacına ulaşarak verimli bir şekilde değerlendirilecektir. 
Bu önemli gün ve haftada tüm görme engelli vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu engelsiz bir gelecek diliyor, tüm engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyorum” dedi.

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