Başkan Fadıoğlu, tasarruf tedbirlerini açıkladı

Uyguladığı MÖP Geri Kazanım Projesi, E-MÖP Projesi, ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla başlatılan Giysi Kumbarası Projesi, Bayat Ekmek Toplama Projesi gibi projelerle Türkiye’ye örnek olan Şehitkamil Belediyesi, önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Tasarruf ve israf konusuna yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Tasarruf Yapıyorum Ülkeme Sahip Çıkıyorum’ sloganıyla belirlenen tasarruf politikasını duyurmak için basın toplantısı düzenledi. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısına yoğun katılım oldu.

TÜM VATANDAŞLARIMIZIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN BİR HUSUS

Amaçlarının; israf ve tasarruf konusunda Türkiye’de farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren tasarruf noktasında bizler, elimizden gelen gayreti gösteriyorduk. Ancak Türkiye’mizin içerisinde bulunduğu son 10 günlük süreç içerisinde yaşananlardan dolayı müdür arkadaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bir farkındalık oluşturmak adına bugün sizlerle beraberiz. Daha önce tahsis etmiş olduğumuz araçları arkadaşlarımız iade etmek istediler, havuz sistemine dönme talebinde bulundular. Hizmetin kalitesini artırmak adına daha önceden bütün müdür arkadaşlarımıza verilmiş olan makam araçlarını arkadaşlarımız iade edince, biz de yeniden bir organizasyona girdik. Bu konuda ne yapabiliriz, ülkemiz için artı değer ne üretebiliriz diye farkındalık oluşturmak adına ‘Tasarruf Yapıyorum, Ülkeme Sahip Çıkıyorum’ sloganı adı altında bir kampanya başlattık. Çünkü 15 Temmuz’da bu memleketi hain emellerine alet etmek adına uğraşanlar, şu anda da bir ekonomik savaşın eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Allah’ın izniyle nasıl bu millet 15 Temmuz’da birlik ve beraberlik içerisinde duruşunu gösterdiyse bu ekonomik savaş içerisinde de gereğini yerine getirecektir. Allah’ın izniyle onlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Ancak burada yalnızca kurum ve kuruluşların tasarruf yapması, önlem alması söz konusu değil. Bu hep birlikte mili bir dava şuuruyla tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir husus. Öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor, yaşantımız içerisinde öncelikleri belirleyip, ona göre ihtiyacımız olan ürünleri almamız, ihtiyacımız olmayanı ötelememiz gerekiyor. Burada bu öncelikleri yaparken, mutlaka bir şeyi almamız gerekiyorsa ülke ekonomisine katkı sağlamak adına yerli malını hatta ve hatta yerlinin de yerlisini almamız gerekiyor. Eğer o mal Gaziantep’te üretiliyorsa, Gaziantep’te üretilen ürünü almanın kent ekonomisine dolayısıyla da ülke ekonomisine katkısı daha büyük olacak. Çünkü o paranın dolaşımı kendi şehrimiz içerisinde olursa herkes bundan fayda görmüş olacak. Göreve geldiğimiz günden itibaren değişik projeler hayata geçirdik. En başta MÖP projesiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak adına geri dönüşümü olan ürünlerin tamamını ülke ekonomisine kazandırmak adına bir faaliyeti başlatmıştık. Geçmiş yıllarda Bayat Ekmek Toplama Projesini başlattık. Bizim derdimiz aslında o bayat ekmekleri toplamak değil, inşallah o bayat ekmekler o noktaya atılmaz. Hem o buğday orada heba olmaz hem biz onu toplamak için bir araç çıkarmak zorunda kalmayız. O araç devreye girmezse, yakıt tüketimi olmayacaktır, yakıt tüketmeyince ülkenin dövizi yurt dışına çıkmayacaktır. O araç yıpranmayacağı için yurt dışından parça ihraç edilmeyecektir. Bir tek ekmeğin çöpe atılmamasından sağlanacak faydayı hesap edelim. Bunun gibi yine hayata geçirdiğimiz E-MÖP projesi elektronik aletlerin ülke ekonomisine kazandırılması noktasında bu faaliyeti başlatmıştık. Bugünkü kampanyayla birlikte bunun vatandaşlarımız tarafından daha hassas takip edilmesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Çünkü o ürünlerin içerisindeki hurdalar da ülke ekonomisine katkı sağlayacak, bu şekilde bizim daha az dövizimiz yurt dışına çıkmış olacak. Bizim tek derdimiz milletimize hizmet edebilmek.”

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.