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Başkan Keskin'in evine saldırı düzenlendi

Durankaya beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin'in evinin önüne ses bombası atıldı.

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Keskin'in Gazi Mahallesi'ndeki evinin önüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler ses bombası attı.

Patlayıcının infilak etmesi sonrası Keskin'in korumalarının silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçtı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

Keskin'nin evinin bahçesine 7 Eylül akşamı da ses bombası atılmıştı.

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