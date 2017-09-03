Başkan Sözlü'den Bahçeli'ye Adana usulü tatlı ikramı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Genel Merkezi'nde bayramın ikinci günü geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törene, Adana'dan MHP'li Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Pozantı Belediye Başkanı Sami Baysal, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma, Ceyhan İlçe Başkanı Mustafa Bayar, Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ve kalabalık bir heyetle birlikte katılan Başkan Sözlü, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Adana usulü halka tatlı götürdü. Devlet Bahçeli, Başkan Sözlü'nün tatlı ikramını tebessümle karşılarken Adanalı hemşerilerine selam gönderdi.

Başkan Sözlü öncülüğündeki Adana heyeti, MHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma töreninin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek Başbuğ'u dualarla yad ettiler.