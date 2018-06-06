Başkan Uysal Fatih Ve Sarıyer’de Vatandaşlarla Buluştu

İftarını Sarıyer’de İBB’nin Marmaracık Gençlik Kampı’na katılan gençler ve aileleriyle birlikte açan Uysal, “ 24 Haziran’da Türkiye inşallah güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir TBMM ile şaha kalkacak. Bu gençlerin önü daha da çok açılacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih ve Sarıyer ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Fatih Yedikule’de Rumeli Türkleri Vakfı Huzurevi’ni ziyaret eden Başkan Mevlüt Uysal, sakinlerle sohbet etti ve karanfil verdi. Ziyarette Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin de yer aldı. Huzurevi sakinlerine sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler dileyen Başkan Uysal, Rumeli Türkleri Vakfı’nın yönetim binasında da incelemelerde bulundu.

Yedikule Spor Kulübü’nde kulüp yöneticileri ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Mevlüt Uysal, Fatih’teki amatör spor kulüplerinin taleplerini dinledi. Başkan Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine malzeme yardımı ve spor tesisleri yaptığını hatırlattı.

Mevlüt Uysal, daha sonra 15 Temmuz’da Saraçhane İBB binası önünde şehit olan Murat Kocatürk’ün babası Bayram Kocatürk’ü evinde ziyaret etti. Şehit babasına taziyede bulunan Uysal, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin Türkiye’yi hain bir ihtilal girişiminden kurtardığını belirtti.

Kocamustafapaşa’da ise AK Nokta’yı ziyaret ederek görevliler ve vatandaşlarla sohbet eden Uysal, buradan Sarıyer Rumeli Feneri’ne geçerek, iftarını İBB’nin Marmaracık Gençlik Kampı’na katılan gençler ve aileleriyle birlikte açtı.

İftara katılan vatandaşlara hitap eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Ramazan-ı Şerif’in huzur ve bereket ortamının bütün İslam alemine ve insanlığa yayılmasını diledi. Türkiye’de Ramazan ayında yaşanan huzur ortamının çevremizdeki ülkelerde yaşanamadığına dikkat çeken Mevlüt Uysal, şöyle konuştu;





“ Geçmişte tembel denilen bu milletin evlatları 2. Dünya Savaşı’ndan sonra işçi olarak gittikleri Almanya’yı ayağa kaldırdı. Bugün dünyada insansız hava aracı yapan 6 ülkeden birisiyiz. Dünyada en fazla kitap yayınlanan 10 ülkeden biriyiz. Genç ve başarılı bir neslimiz var. Bu kampımızdan ve gençlerimizden çok umutluyuz.”