Başkan Uysal: İstanbul'da hafriyat kamyonları daha düzenli çalışacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Araç Takip Sistemi’ne(ATS) kolluk kuvvetleri de dahil edildi. Hafriyat kamyonlarının canlı takibi, ihlallere anında müdahale edilmesi ve cezai işlem uygulanması için polis, jandarma ve zabıtaya 100 adet tablet dağıtıldı. İstanbul Valiliği’nde düzenlenen Hafriyat Araçları Takip Sistemi Tanıtım-Entegrasyon ve Tablet Dağıtım Töreni’ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve davetliler katıldı.

BAŞKAN UYSAL: KURAL TANIMAYANLARA GEREKEN YAPILACAK

Törende konuşan Başkan Uysal, “Hafriyat kamyonlarının hafriyatı aldığı noktadan döktüğü noktaya kadarki sürecini takip etmek için oluşturduğumuz ATS’yi geçtiğimiz yılın Nisan ayında uygulamaya geçirdik. Bugün de polis, jandarma ve zabıta personellerine tablet dağıtımı yaparak hem uygulama üzerinden hafriyat kamyonlarını anlık takip etmelerini hem de sahada müdahale etmelerini sağlıyoruz. 8 bin 480 araçta ATS var. ATS kurulmayan bin 50 kamyon kaldı. Bunlar trafiğe çıkmayan ya da kullanılmayan kamyonlar. Yani aktif çalışan, araçlarda ATS var. Bu işi kaçak yollarla yapmaya kalkışanlar olursa cezai işlem uygulanması için yakın takipte olacağız. Jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri ellerindeki tablet sayesinde kendi bölgelerinden hafriyat kamyonlarının ne zaman, nerede olduğunu, hız veya güzergah ihlali, kaçak döküm yapıp yapmadığını anlık takip edecek. Taşıma Kabul Tutanaklarındaki karekodu tablet ile okuttuklarında araç bilgisinden şoför bilgisine, mükellef bilgilerinden izin belgelerine kadar hafriyat kamyonuyla ilgili tüm bilgileri görebilecek. Bu sistemle artık İstanbul’da hafriyat kamyonları daha düzenli çalışacak. Her şeye rağmen kural tanımayanlara karşı da kolluk kuvvetlerimiz gerekeni yapacak” dedi.

BAŞKAN UYSAL: TABLETLER AMERİKAN MALI DEĞİL

İhtiyaç halinde tablet sayısının artırılabileceğini söyleyen Uysal, “Tabletler Amerikan malı değil. Lenova marka tabletler. Şuan 100 tanesinin dağıtımını yaptık ama ihtiyaç olduğunda bu sayıyı artırabiliriz. Biz bu sistemle İstanbulumuz adına bu işi kuralına göre yapan, alın teriyle bu işten helal para kazanmak isteyen, emek veren şoförlerimizi de koruyoruz. Çünkü hafriyat kamyonu şoförleri içerisinde az sayıda kural tanımazın oluşturduğu kötü imaj diğer şoförler üzerinde de kötü bir algıya sebep oluyor” şeklinde konuştu.

ŞAHİN: DENETİMLER DAHA DA ARTACAK

Bu yıl içerisinde 146 bin hafriyat kamyonunun denetlendiğini belirten Şahin, “Hafriyat şoförleri görevlerini doğru yaptığı sürece devlet ve millet olarak yanlarında olacağız. Ama kuralların dışına çıktığı andan itibaren yasaların bize vermiş olduğu yetkiyi kullanır ve gerekli her türlü tedbiri alırız. Bu yıl içerisinde, 146 bin 105 hafriyat kamyonunu kontrol etmişiz. Bunlardan 4 bin 904'üne 1 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesmişiz. Yani kontrollerimiz aralıksız devam ediyor. Ama kontrol aynı zamanda bir teknoloji işidir. Bu yazılım ve araç takip sisteminden hem belediyemiz hem kolluk kuvvetlerimiz takip ve denetim noktasında istifade ediyor. Bugün bunu bir adım daha ilerletiyoruz. Yeni bir aşamaya geçiyoruz. Artık mobil timlerimiz, sahada olan ekiplerimiz, sadece aracı durdurarak kontrol etme değil, aynı zamanda hiç durdurmadan kontrol edebilecek bir imkana kavuşuyorlar. Ellerindeki tabletlerle araçların her türlü hareketini görüyorlar ve ona göre de eğer güzergah ihlali ve döküm sahasında kural ihlali varsa ona göre ceza uygulayabiliyorlar” diye konuştu.

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu tarafından ilk tabletler dağıtıldı. Polis ve jandarmaya 40 adet, zabıtaya 20 adet olmak üzere toplamda 100 tablet teslim edildi. Tablet tesliminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

İHLALLERE ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ATS kapsamında hafriyat kamyonlarına “İSMOBİL Eko Takip VTA900 ve VTA720 Araç Takip Cihazı” takıldı. Bu cihazla aracın konumu, hızı, yönü ve damper kaldırma verileri İSTAÇ’ta kurulan Çevre Kontrol Merkezi’nde 24 saat izleniyor. İhlali tespit eden merkez görevlisi durumu ilgili İBB ve emniyet birimlerine rapor olarak sunuyordu. Bu süreçte prosedür uzun sürdüğü için aksaklıklar yaşanabiliyordu. Artık Polis, Jandarma ve Zabıtalar da ATS sistemine entegreli tabletler sayesinde hafriyat kamyonlarını canlı takip edecek. Her personel kendi sorumluluk alanında yaşanan ihlallere anlık müdahale edebilecek. Jandarma ve polis suçüstü işlem uygulayabileceği gibi geçmişe dönük ihlallere de ceza kesebilecek. Kaçak döküm tespit edildiğinde zabıta anında müdahale edip cezai işlem uygulayabilecek.

GEÇEN YIL 123 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

İBB tarafından geçtiğimiz yıl toplam 692 cezai işlem uygulanarak 123 milyon 754 bin 331 TL ceza kesildi. Bu yılın ilk 3 ayında ise 110 cezai işlem uygulanarak 8 milyon 555 bin TL ceza kesildi. Örneğin kaçak dökümün cezası firmalar için 175 bin, şahıs için 58 bin. İhlaller tekrarlandığında cezalar kat kat artıyor. Para cezasını ödemeyenler hakkında haciz süreci başlatılıyor. Bu sayede kaçak döküm, hız ihlali gibi çevreye ve trafik emniyetine tehlike oluşturacak durumların caydırıcı cezai tedbirlerle önüne geçilmesi hedefleniyor.

45 NOKTAYA YÜKSEK ZOOM KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Kaçak hafriyat dökümlerinin önüne geçmek amacıyla 45 kritik noktaya yüksek zoom ve çözünürlük özelliğine sahip kameralar yerleştirildi. Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri gibi birçok ilçeye yerleştirilen kameralarla 24 saat aralıksız denetim yapılıyor.

ATS’nin özellikleri;

Araçların sabit veya hareket halinde olup olmadığı sistemden anlık izlenebiliyor

Araçların geçmişe yönelik hareket dökümü çıkarılabiliyor

Araçlar için güzergah planı oluşturuluyor ve bu güzergah dışına çıkıp çıkmadığı kontrol ediliyor

Aracın trafikteki anlık hız limiti izlenebiliyor. Hız limiti aşımı tespit edildiğinde cezai işlem başlatılıyor

7/24 çalışan alarm sistemi sayesinde aracın nerede damper kaldırdığı harita üzerinden görülüyor. İzinli hafriyat döküm sahalarının dışında bir döküm tespit edildiğinde cezai işlem uygulanıyor

Araçların ne zaman nerede olduğu anlık olarak izlenebilmesi sayesinde amaç dışı kullanımın da önüne geçiliyor

Kolluk kuvvetleri ellerindeki tabletlerden güzergah, hız, kaçak hafriyat döküm ihlalleri merkez tarafından anlık tespit edilip kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Kolluk kuvvetleri de ellerindeki tablet bilgisayarla ihlalleri görüp cezai işlem uyguluyor.

Vatandaşlar hafriyat araçları hakkındaki şikayetlerini Beyazmasa veya 0552 153 00 34 Whatsapp ihbar hattında iletebilir.