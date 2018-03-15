Başkan Uysal “Minnak’ı” tanıttı

Minnak’ın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Uysal, “İBB'de kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ile 24 aylık minik evlatları için haftada iki paket bebe bisküvisini ücretsiz veriyoruz. Bunun dağıtımına başladık. Aileler, kartlarıyla satış noktalarına gidip bebeleri için "Minnak" alabilirler” dedi.

Kartal Cevizli’deki İHE’nin fabrikasında gerçekleştirilen Minnak’ın tanıtım toplantısından önce Başkan Uysal Minnak’ta kullanılan içeriği inceledi.

-Amacımız Rekabet Değil-

Başkan Uysal, İHE'nin üç ayrı fabrikasında yıllardır ucuz ve sağlıklı ekmek ürettiklerini ve bu üretimin de piyasadaki ekmek üretimi yüzde 5'ine tekabül ettiğini belirterek, “Günlük bir milyona yakın bir ekmek üretimi gerçekleşmekte. Tabi amacımız emek üretimi yaparken özel sektöre karşı rekabet değil" dedi.

Tam aksine kaliteli ekmek üretmek ve fiyatları makul tutarak özel sektördeki üreticilere ışık tutmak, yol göstermek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Başkan Uysal şöyle devam etti: “Vatandaşımız adına baktığımız zaman kaliteyi ucuza almanın sağlayıcısı olmak ve bunu temin etmek amacındayız. Baktığımız zaman, İstanbul'da ekmek üretiminin yüzde 5-6'sı mertebesindeyiz. Yüzde 95'i özel sektör tarafından üretilmekte. Ekmek üretimi konusunda piyasayı en iyi şekilde regule ediyoruz. Bu manada zaman zaman serzenişler olsa da inanıyorum ki üreticiler de bu konuda memnunlar. Tüketiciler zaten memnun”



-Yeni Ürünümüz Ekmek Değil-

Minnak ile Halk Ekmek olarak ekmek çeşidinin dışına çıktıklarını belirten Başkan Uysal, “Bebeler için ekmek sayılabilecek, bebe bisküvisi ürettik. Bu bebe bisküvisi bebekler için ekmek kadar hayati öneme sahip. Özellikle çocukların, bebe bisküvisi konusunda 6 aydan 2 yaşına kadar olan çocukların bu süre içerisinde almış oldukları besinin hayatları için ne kadar önemli olduğunu uzmanlarımız biliyor. Biz bu konunu uzmanı olmasak bile o yaştaki çocuk için almış olduğu besinin geleceği için ne kadar önemli olduğunu az buçuk biliyoruz. İşte bu anlayışla Halk Ekmek olarak "Minnak" ismiyle bebe bisküvisini piyasaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

-58 Çeşit Ekmek Üretiyoruz-

İHE fabrikalarında her zaman ARGE çalışmaları yapıldığını ve yeni ekmek çeşitlerinin piyasaya sunulduğunu vurgulayan Başkan Uysal, şöyle devam etti: "Şu anda Halk Ekmek olarak 58 ekmek çeşidi üretiyoruz. Yeni bir ekmek çeşiti üretildiğinde bunu basınla da paylaşmıyoruz. Özel sektörün farklı alanlarda üretimi olsa bile şu anda Türkiye'de Halk Ekmek kadar, geniş yelpazede ekmek üreten başka bir kuruluş yok. Tabi bunlara özellikle çölyak hastaları gibi başka yerlerde ulaşamadıkları ekmekleri de burada üreterek Türkiye'ye sunuyoruz."



-Doğru Bir AdımAtılmış-

Minnak'ın üretimiyle ilgili çalışma başladığında henüz görevde olmadığını ancak gerek üretim kararı gerekse isminin belirlenmesinin doğru bir karar olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, “Gerçekten doğru bir adım atılmış. Önceden belirlenen isimi kabul ediyoruz. Hayırlı olsun. 'İçeriğiyle ilgili olarak da gerçekten şu anda uluslararası gıda uzmanları dediğimiz ve ülkemizin standartlarına göre yapılabilecek en iyisi yapılmalı. Halk emek olarak ölçümüz bu olmalı' dedik. Gerçekten şu anda piyasadaki doğal ürünlerle tereyağlı bebe bisküvisi' diye özetlenebilecek bir bebe ürünü piyasaya sürmüş olduk. Şu anda 2 bin 800 Halk Ekmek büfesinde satışa sunuldu" bilgilerini paylaştı.

-Dar Gelirli Ailelere Bedava Dağıtılacak-

İBB'de kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ile 24 aylık minik evlatları için haftada iki paket bebe bisküvisini ücretsiz vereceklerinin müjdesini veren başkan Uysal şöyle devam etti: “Bunun dağıtımına başladık. Aileler, kartlarıyla satış noktalarına gidip bebeleri için "Minnak" alabilirler. İBB'den destek alan, sosyal kart ile diğer konularda



da yardımcı olduğumuz ailelere bebe bisküvisini ücretsiz olarak vereceğiz. En zor durumda olan ve aylık, üç aylık ve yıllık yardım verdiğimiz ailelere aynı zamanda ekmek yardımı da yapıyoruz. Bunlara günlük üç ekmek veriyoruz. Toplam 21 bin aileye ekmek yardımı yapıyoruz.”

-Çocuklar İçin Minnak’ı Öneriyoruz-

Amaçlarının sağlıklı bir nesil yetiştirmek olduğunu ve çocukların sağlıklı büyümesine katkı sunmak olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, "Hele hele bugünlerde yediğimiz sanayi ürünleri ve gıda maddelerinin içeriği konusundaki tartışmalar nedeniyle vatandaşımızın kafasında soru işaretleri var. Tereddüt yaşamadan 'sağlıklı bir ürüne nasıl ulaşabilir' derlerse Halk Ekmek'te çocukları için bebe bisküvisi olarak Minnak'ı öneriyoruz. Vatandaşlarımız gelip ücretli olarak alabilirler. Dar gelirli aileler İBB'de kayıtları yoksa hemen kayıtlarını yaptırıp çocukları için Minnak'ı alabilirler” diye konuştu.



-Minnak 2 TL-

İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında tamamıyla doğal ve sağlıklı ürünlerin üretildiğini anlatan Başkan Uysal, çok kaliteli bir ürün olan Minnak'ı en uygun fiyata vatandaşa ulaştırmaya gayret ettiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Fiyatı en alt seviyede tuttuk. Minnak'ın paketi 2 Türk Lirasıdır. Dar gelirli ailelerimiz ücretsiz alacaklar. Diğer vatandaşlarımız ise 2 lira karşılığında bu bisküviyi alıp gönül rahatlığıyla çocuklarına yedirebilirler. Hayırlı, uğurlu olsun."



Başkan Mevlüt Başkan Uysal, konuşmaların ardından fabrikayı Halk Ekmek A.Ş’nin yetkilileri ile gezerek bilgi aldı ve Minnak'ın üretildiği bantları inceledi.