Başkan Uysal Öğrencilerin Sevinçlerine Ortak Oldu

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 2017 – 2018 eğitim ve öğretim dönemini tamamlayarak karnelerine kavuştu. Sultanbeyli’deki Nene Hatun İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Camiasının temsilcileri ile öğrenciler ve velileri katıldı. Öğrencilere karneleri ile birlikte hediyeler veren Başkan Mevlüt Uysal öğrenciler ve ailelerini tebrik etti.



Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Uysal, “Hepimiz sizler gibi öğrenci olduk, aynı sıralarda oturduk, zaman zaman karnelerimizde çok başarılı notlar gördük, zaman zaman da beklemediğimiz notlar gördük. Ancak hiçbir zaman eksik olan notlarımızın üzüntüsüyle derslerimizden kopmadık” dedi.



-185 OKULUMUZUN BAHÇESİNE KAPALI SPOR SALONU YAPTIK-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak okulların ihtiyaçlarını gidermek için mümkün olan bütün imkanlarla çalıştıklarını kaydeden Uysal, “Gerek ilçe belediyemiz gerekse Büyükşehir olarak biz mümkün olduğunca bütün imkanlarımızla okullarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yaz döneminde okulların tekrar elden geçirilmesinden tutun, konferans salonları hazırlanmasına, okul bahçelerine kapalı spor salonu yapılmasına kadar Büyükşehir Belediyesi olarak birçok konuda eğitime destek olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar İstanbul’da yaklaşık 185 okulumuzun bahçesine kapalı spor salonu yaptık. Yine yapmaya devam ediyoruz. Her sene imkanı olan okulun bahçelerine bunları yapıyoruz. Bizim, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin hedefi önümüzdeki yılın bu yıldan daha iyi olması için emek çekilmesi. İnşallah bunu başarırız” diye konuştu.



-İBB’NİN YAZ KAMPLARI-

Öğrencilere yaz tatili için Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kamplarını öneren Uysal, “Güzel bir tatil geçirirsiniz inşallah. Belediyelerimizin hazırladığı izcilik kampları, deniz kenarı kampları gibi imkanlar var. Oralara gidebilirsiniz. Öğretmenlerimiz bu sezonda emek çektiniz uğraştınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



“Geçmişimize göre, anne babalarımıza göre, dedelerimize göre daha iyi bir ülkede yaşadık. Bundan sonra da inanıyoruz ki bu genç kardeşlerimiz, yavrularımız bizden daha iyi bir ülkede yaşayacak” diyen Uysal, “Bunu da öğretmenlerimiz sağlayacak. İnşallah bunu hep beraber başarırız. Herkes mazeretlere sığınmadan kendi görevini iyi yapmalı, omuz omuza bir birimize destek vererek bunu başaracağız. Her halükarda bunu başaracağız ama yolu kat ederken hangi hızla gittiğimiz önemli. Ülke olarak çok daha hızlı koşmaya ihtiyacımız var. Bu koşuda da en önemli motivasyon en önemli etken eğitim. İnşallah bunu hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.



- DAHA İYİSİNİ NASIL YAPARIZ MÜCADELESİNİN İÇİNDE OLUNCA BAŞARI GELİR-

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Uysal, her zaman daha iyisini nasıl yaparız mücadelesinin içinde olmaları gerektiğini ifade etti. Uysal, öğrencilerden yaz döneminde geçmişin ve geleceğin muhasebesini yapmalarını isterken sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepimiz sizler gibi öğrenci olduk, aynı sıralarda oturduk, zaman zaman karnelerimizde çok başarılı notlar gördük, zaman zaman da beklemediğimiz notlar gördük. Ancak hiçbir zaman eksik olan notlarımızın üzüntüsüyle derslerimizden kopmadık. Daha iyisini nasıl yaparız mücadelesinin içinde olunca başarı geliyor. Özellikle öğrencilerimize tavsiyemiz bu yaz dönemine tatile girerken geçmişin bir muhasebesini ve geleceğin hesabını yapmaları. Yeni dönemde yani Eylül ayında bu sene neleri eksik yaptık da hangi notlarımız düştü ona bakıp, telafi etme imkanını değerlendiririz. Önce kendimizi sonra ailelerimizi sevindiririz.”



VALİ ŞAHİN: “TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ”

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin’de öğrencileri tebrik ederek yaz tatillerinde kitap okumalarını ve dinlenmelerini tavsiye etti. “Türkiye’nin geleceği sizlersiniz” diyen Şahin, “Burada okuyan öğrenciler ileride Türkiye’nin önemli insanları olacak. Ülkemizin her alanda yetişmiş insana ihtiyacı var. Yöneticisinden bilim adamına, öğretmeninden doktoruna kadar her alanda yetişmiş insana ihtiyacımız var. İşte sizler o yetişmiş insanlarımız olacaksınız” ifadelerini kullandı.



Vali Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda "Okul bahçelerinin altını otopark yapalım" sözü sonrası harekete geçtiklerini ve bu çalışmaların kısa sürede başlayacağını söyledi. Otopark sıkıntısı çeken mahallelerin öncelikli olmak üzere uygun alanlara otopark yapılması için çalışmalarına hızla devam ettiklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu: "Bu konuda yönetmelik değişikliği de gerçekleştirildi. Şu ana kadar 54 okulumuzla ilgili 'hemen başlanabilir, hemen programa alınabilir' raporu hazırlandı. Onlarla ilgili Büyükşehir Belediye başkanımızla birlikte bu yaz harekete geçeceğiz. Ondan sonra da diğer okullarla ilgili nerede imkan ve fırsat varsa mahalleleri de rahat ettirme, orada bir imkan sağlama adına okullarımızdaki bu imkanlar halkımızın istifadesine sunulacak. Burada bizim iki temel şartımız, kıstasımız var. Birincisi okul bahçesinde kesinlikle herhangi fiziki azalma olmayacak. Bahçe altında, zemin altında olacak. Hiçbir şekilde zemin üzerinde okul bahçesini, oyun alanını kısıtlayıcı bir inşaat olmayacak. İkincisi de kesinlikle okul-öğrenci giriş çıkışlarını engellemeyecek. Giriş çıkışı ayrı, mümkünse farklı sokaklarda olacak şekilde olacak."