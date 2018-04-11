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Başkan Uysal’dan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a kutlama mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal, “Polis Haftası” münasebetiyle İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a kutlama mesajı gönderdi.

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Başkan Uysal dün gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi.

Sayın Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

İstanbul Emniyet Müdürü

“Emniyet Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümü en içten duygularımla tebrik ediyorum. 

Fedakar vazife anlayışı ile her zaman halkımızın hizmetinde olan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına minnet ve şükran duygularımı ifade etmek isterim.

Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, huzur ve güven ortamını tesis etmek için gerektiğinde canını ortaya koyan kahramanlardır. Bu kutsal görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum. 

Şahsınızda İstanbul Emniyet personelini bir kere daha yürekten kutluyor; selam ve esenlik dileklerimi iletiyorum.”

Mevlut UYSAL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

 

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