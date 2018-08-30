Başkanı terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan tutuklanan Kömür beldesine kayyum atandı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kömür Beldesinde 15 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağı basılmış ve burada bulunan 13 iş makinesi ateşe verilmişti. Olay yerine ihbar üzerine giden askeri aracın geçişi sırasında ise yola döşenen EYP patlatılmış olayda 2 asker yaralanmıştı. 16 Ağustos tarihinde de merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarında yine terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 4 asker şehit olmuş, 6 asker ise yaralanmıştı.

Yaşanan olaylar sonrası jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında DBP’den seçilen Kömür Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Yuka gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Hüseyin Yuka’nın ardından Adıyaman Valiliği oluru ile Kömür Beldesine Vali Yardımcısı Adem Kaya, kayyum olarak atandı.

Vali Yardımcısı Adem Kaya’nın Kömür Belde Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanmasıyla Adıyaman’da ilk kez bir belediyeye kayyum atanmış oldu.