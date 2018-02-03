Başkanlık Divanı: Aday olur, Muharrem İnce: Lütuf istemem CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin, adaylık başvurusuna yönelik imzaların incelenmesi sonucu 115 oyla başkanlık için yeterli oyu bulamadığı ancak Kılıçdaroğlu'nun 48 mükerrer oyun İnce adına sayılması yönünde Divan Başkanlığına dilekçe verdiği açıklandı.