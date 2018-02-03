Başkanlık Divanı: Aday olur, Muharrem İnce: Lütuf istemem
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin, adaylık başvurusuna yönelik imzaların incelenmesi sonucu 115 oyla başkanlık için yeterli oyu bulamadığı ancak Kılıçdaroğlu'nun 48 mükerrer oyun İnce adına sayılması yönünde Divan Başkanlığına dilekçe verdiği açıklandı.
- AA
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin, adaylık başvurusuna yönelik imzaların incelenmesi sonucu 115 oyla başkanlık için yeterli oyu bulamadığı ancak Kılıçdaroğlu'nun 48 mükerrer oyun İnce adına sayılması yönünde Divan Başkanlığına dilekçe verdiği açıklandı.
Yarış Kılıçdaroğlu ile İnce arasında olacak
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin genel başkan adaylığı için yeterli imzayı topladığı bildirildi.
Divan Başkanlığına Büyükerşen önerilecek
Kurultayın Divan Başkanı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olması bekleniyor. Büyükerşen'in ortak imza ile aday gösterileceği belirtiliyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, dün yaptığı açıklamada şehitlerin olduğu bir ortamda kurultaya coşku katacak etkinlikleri iptal ettiklerini ifade etmişti.
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