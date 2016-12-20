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Başkent beyaza büründü

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı tüm kenti beyaza bürüdü.

  • İHA
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Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı. Yağış, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceden tuzlama çalışması yapılan ana arterlerde etkili olmazken, şehrin ara sokakları beyaz örtüye büründü.

Yüksek kesimlerde sürücülerin görüş mesafesi kısaldı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiğe engel olmadı. 

 

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