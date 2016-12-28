Başkent için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam etmesi ve perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışının kent merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde ise 10-20 santimetre kar örtüsü oluşturması öngörülüyor.

Vatandaş ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.