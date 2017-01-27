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Başkent'de AVM'de yangın paniği

Başkentte bir AVM'nin 3'üncü katındaki havalandırma bacasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Eskişehir yolu üzerinde bulunan bir AVM'nin 3'üncü katındaki havalandırma bacasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle kattaki bir mağaza duman altında kalırken, buradaki vatandaşlar tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olay nedeniyle küçük çapta maddi hasar oluştu.

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