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Başkentin metro araç filosu genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce, 6 yeni metro vagon daha raylı sistemler araç filosuna dahil edilmek üzere teslim alındı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce, 6 yeni metro vagon daha raylı sistemler araç filosuna dahil edilmek üzere teslim alındı.
 
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde imalat ve montajları tamamlanan metro vagonların, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından EGO'ya teslim edildiği belirtildi.
 
Macunköy Metro İşletmesi Depo Tesisleri'ne indirilen 6 vagonun, Kızılay-Koru, Batıkent-Törekent ile Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi'nde hizmet veren metro hatlarında kullanılacağı bildirildi.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Bakanlık tarafından metro hatlarında kullanılmak üzere toplam 324 (3 vagonun birleşmesinden oluşan 108 tren seti) vagonun ihalesi gerçekleştirildi. İhale sonrasında üretimi tamamlanan 177 vagon (59 tren seti) daha önce EGO'ya teslim edildi. Son olarak 6 vagonun daha araç filosuna eklenmesiyle bu sayı 183'e çıkmış oldu. Geriye kalan 141 aracın (49 tren seti) üretimi tamamlandıkça EGO Genel Müdürlüğü tarafından teslim alınacak."
 
EGO yetkilileri de başkentte her gün yaklaşık 500 bin yolcunun seyahat ettiğini, araç filosunun genişlemesiyle hem yolcu taşıma kapasitesinin arttığını hem de ulaşımın daha konforlu hale geldiğini belirtti.
 
Yetkililer, teslim alınan araçların EGO'nun Metro İşletmesi Depo İşletmesinde sinyalizasyon ve test uyum çalışmaları yapıldıktan sonra araç filosuna dahil edildiği bilgisini verdi.

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