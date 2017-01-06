Başkentli sürücülere LED’li ekranlarla bilgi

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ana cadde ve bulvarlarına yerleştirdiği ‘Ledli Trafik Bilgilendirme Ekranları’yla, sürücüler için adeta yolların dili oluyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, çalışma ve projeleriyle ilgili vatandaşlara doğru bilginin aktarılması amacıyla şehrin önemli meydan ve bölgelerine dev led ekranlar yerleştiriyor. Ankara’nın dört bir tarafındaki modern ve estetik yollarına ayrı bir özellik kazandıran “Trafik Bilgi Ekranları”nın sayısının şu anda 49 olduğunu ve 11 adet daha yerleştirilmesi için çalışmalara başladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, “Böylece trafikteki sürüş rahatlığı ve güvenliği için yerleştirdiğimiz son teknoloji ledli ekran sayımızı 60’a çıkarmış olacağız” dedi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ KEYFİ

Yol güzergâhlarının yoğunluk bilgisinden, yol durumlarına ve kazalara kadar pek çok bilginin sürücülere aktarıldığı ekranlara ilişkin bilgi veren Üçpınar, “Ekran sayısının 60’a çıkarılması için çalışmalara başladık. Bu sayede güvenli bir sürüş keyfi ve kolaylığı ile trafik akışını sağlamak adına önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın gideceği bölgeye varış sürelerinin de kesin ve anlık olarak aktarılabildiği ekranlar, bu bilgiyi de 60 ayrı noktada yer alan sensörlerimiz sayesinde sağlıyor” dedi.