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Başkentte 420 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekiplerince, bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 420 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Balgat semtinde bir nargile kafede, kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
 
Cumhuriyet savcılığından alınan kararla kafede yapılan aramada, 420 kilogram kaçak nargile tütününe el konuldu.
 
Gözaltına alınan iş yeri sahibi E.K hakkında ise yasal işlem yapıldı.

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