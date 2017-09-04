Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara' da 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 500 personelin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarihi Kale Mahallesi'nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat unsurlarının katılımıyla akşam saatlerinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

10 KİŞİYE GÖZALTI

Beş yüz personelin katıldığı operasyonda, 2 köpek, 5 TOMA ve 5 zırhlı araç kullanıldı. Uygulamada 742 şahıs sorgulanırken 346 araç kontrol edildi, 10 kişi değişik suçlardan gözaltına alındı, 12 araca değişik suçlardan cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.

Ayrıca yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Almanya'nın Frankfurt kenti bomba nedeniyle tahliye edilmeye başlandı

Almanya'nın Frankfurt kenti bomba nedeniyle tahliye edilmeye başlandı

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA