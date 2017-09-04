Ankara' da 500 polisle uyuşturucu operasyonu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 500 personelin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Tarihi Kale Mahallesi'nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat unsurlarının katılımıyla akşam saatlerinde eş zamanlı uygulama yapıldı.
10 KİŞİYE GÖZALTI
Beş yüz personelin katıldığı operasyonda, 2 köpek, 5 TOMA ve 5 zırhlı araç kullanıldı. Uygulamada 742 şahıs sorgulanırken 346 araç kontrol edildi, 10 kişi değişik suçlardan gözaltına alındı, 12 araca değişik suçlardan cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.
Ayrıca yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.