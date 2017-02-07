Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkent’te araç yangını

Başkent’te seyir halinde yanmaya başlayan otomobil paniğe neden oldu. Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, son anda kendisini dışarı attı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 22.00 sularında Çankaya’da meydana geldi. Mevlana Bulvarı’ndan Keçiören istikametine seyir halinde olan 04 P 1544 plakalı otomobil, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, kendisini panikle dışarı atıp itfaiyeyi aradı.

Sürücünün otomobilden çıkmasının ardından, aracın ön tarafı alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri aldı. 

 

 

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Morgan Freeman THY reklam filminde oynadı

Morgan Freeman THY reklam filminde oynadı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Çanakkale'de deprem meydana geldi

Çanakkale'de deprem meydana geldi

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA