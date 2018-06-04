Başkentte asayişte 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Sincan'da çeşitli tarihlerde çok sayıda bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen S.A, S.D. ve Ayhan P. Sincan Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin çaldıkları belirtilen bisikletlerin bir kısmı sahiplerine verildi.
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