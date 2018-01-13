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Başkent'te bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasının '21. Olağan Genel Kurul Toplantısı' sebebiyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Başkent'te Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasının "21. Olağan Genel Kurul Toplantısı" sebebiyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, genel kurulun Atatürk Spor Salonu'nda sabah 10.00'da başlayacağı belirtildi. Bu kapsamda, sabah 05.00'ten program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları istendi.

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