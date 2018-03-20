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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nevruz nedeniyle yarın başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacağı bildirildi.

  • AA
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Nevruz nedeniyle yarın başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00-17.00 saatlerinde Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Başkanlığınca Kolej Meydanı'nda "Nevruz" etkinliği düzenlenecek.

Bu nedenle yarın saat 10.00'dan etkinlik sona erene kadar Ziya Gökalp Caddesi (Mithatpaşa Caddesi kesişimi ile Kurtuluş kavşağı arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimi ile Kolej kavşağı arası), Aksu Caddesi (Adnan Saygun Caddesi kesişimi ile Kolej kavşağı arası), Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi ve bu yollara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu durumu dikkate almaları istendi.

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