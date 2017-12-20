Başkent'te çakmak gazı patlaması

Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Murat Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, çakmak gazı tüpünün ateşe düşürülmesi sonucu patlama meydana geldi. Birden parlayan alevlerin evdeki eşyaları tutuşturması sonucu evde yangın çıktı. Kendilerini can havliyle dışarı atan Vasfiye ve Abdullah A. çifti, dumandan zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen ev halkını ambulanslara alan 112 Acil Sağlık ekipleri, burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahısları hastaneye götürerek tedavi altına aldı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.