Çankaya Belediyesi'nin önüne bırakılan şüpheli paket, bomba uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı önündeki kaldırıma bırakılan paketi fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, şüpheli paketin bulunduğu caddenin etrafında güvenlik şeridiyle önlem aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek kaldırımda bulunan şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Ziya Gökalp Caddesi'nin trafiğe kapatılmasının ardından fünye ile patlatılan paketten kuru incir çıktı. Bomba uzmanlarının çalışmasını tamamlamasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.