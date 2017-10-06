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Başkent’te sokak ortasında kanlı infaz: 2 ölü

Ankara’da otomobiliyle evlerine giden aileye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda karı-koca hayatını kaybederken, çiftin küçük çocuğu infaz anına şahit oldu.

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Olay, akşam saatlerinde Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,  Dostlar Mahallesi Bedrettin Cömert Caddesi üzerinden 06 DTF 98 plakalı otomobilleriyle evlerine giden Gökay İ. ile eşi Hilal İ., Üreğil Lisesi önünde ellerindeki silahlarla yolu kesen kimliği belirlenemeyen şahısların saldırısına uğradı. Çiftin vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle kanlar içinde yerde kalmasının ardından saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Saldırı anında çiftin çocuklarının da araçta olduğu öğrenildi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, talihsiz çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaçan şahısların yakalanması için teyakkuza geçen polis ekipleri, çevreyi didik didik aradı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olaya ilişkin delilleri topladı. Polis ekipleri olay yerini şerit çekerek kapattı. Olaydan haberdar olarak gelen meraklı kalabalık, polis ekipleri tarafından uyarıldı. Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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