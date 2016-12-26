Başkent'te çöp kutusunda patlama

Bakan Avcı: İmam hatip okulları güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Türkiye'nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında çok mühim yeri olan imam hatip okullarımız, bugün de başka diğer okullarımız gibi güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyorlar." dedi.