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Başkent'te çöp kutusunda patlama

Başkent'te Ulucanlar Caddesi üzerinde bir çöp kutusunda meydana gelen patlama polisi alarma geçirdi.

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Ulucanlar Caddesi'nde bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.
 
Komşu esnaf olayın sabah 8.00 sıralarında olduğunu kaydederek,  “Dükkandaydım. Kahvaltı yapıyordum. Patlama olunca irkildim. Şiddetli bir patlamaydı. Dışarıya çıktığımda sadece dumanları gördüm. Patlama belediye personelinin malzemelerine zarar vermişti” şeklinde konuştu.
 

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