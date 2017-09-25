Başkentte dev uyuşturucu operasyonu: 31 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilo 347 gram esrar, 120 gram eroin, 2 gram kokain, 44 gram "skunk", 6 gram bonzai olmak üzere 12 kilo 519 gram uyuşturucu ve 7 bin 199 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 72, uyuşturucu bulundurma ve benzer suçlardan da 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 84 şüpheliden 31'i, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, bir şarjör, 4 hassas terazi, çok sayıda mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 28 bin 525 liraya el konuldu.