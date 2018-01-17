Başkentte FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Ankara Batı Adliye Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak görev yapan 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ ile irtibatlı finans kurumlarına para yatırdıkları öğrenildi.