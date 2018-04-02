Başkentte Filistin protestosu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail askerleri tarafından "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlilere orantısız güç kullanılmasını protesto etti.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplanan grup, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe devam", "Ankara'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı.

AGD Ankara Şube Başkanı Hasan Karaman, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in kurulduğu günden beri İslam ülkelerine terör ihraç ettiğini belirtti.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda soykırım yaptığını belirten Karaman, "Masum sivilleri hedef alarak kendince bir zulüm düzeni kurma çabası içerisine girmiştir. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan ve uluslararası hukuku yerle bir eden İsrail'in sinsi planları haddini aşmıştır." dedi.

"Bütün ilişkilerinizi bir kenara atın"

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının her geçen gün arttığını söyledi.

İslam ülkelerinin liderlerine seslenen Beyazıt, şöyle devam etti:

"Madem ordularınızı bugün mazlum Filistin topraklarına gönderemiyorsunuz, madem mazlum Müslümanlara can suyu olamıyorsunuz, Allah rızası için şu cılız kınamalarınızı bir kenara bırakın. Derhal yapılması gereken, İsrail'le askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik bütün ilişkilerini bir kenara atın. Sizleri bu onurlu davranışınızın karşısında bir buçuk milyar İslam alemi ayakta alkışlasın. Yedi milyar insanlık alemi size saygı duysun."

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.