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Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi

Çankaya ilçesinde bir gece kulübüne yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, isimleri henüz belirlenemeyen 5 kişi, otomobille geldikleri Kavaklıdere'de Konur 2 Sokak'taki gece kulübüne ateş etti. Saldırıda İsmail A, Mustafa Y, İsmail Deniz D, Mesut K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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