Ankara'da geçen hafta, 29 kişi uyuşturucudan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta, uyuşturucu madde imal eden, ticaretini yapan ve kullananlara yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 9 kilo 304 gram esrar, 16 kilo 674 gram eroin, 2 kilo 107 gram kokain, 4 bin 468 sentetik ecstasy hap, 527 gram skunk, 78 sentetik captagon hap, 1 kilo 747 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza, 6 hassas terazi, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 49 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 275 TL para ele geçirildi.Operasyon kapsamında 84 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı.