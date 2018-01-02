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Ankara'da geçen hafta, 29 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Ankara'da polis ekiplerinin geçen hafta düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 29 kişi tutuklandı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta, uyuşturucu madde imal eden, ticaretini yapan ve kullananlara yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 9 kilo 304 gram esrar, 16 kilo 674 gram eroin, 2 kilo 107 gram kokain, 4 bin 468 sentetik ecstasy hap, 527 gram skunk, 78 sentetik captagon hap, 1 kilo 747 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza, 6 hassas terazi, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 49 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 275 TL para ele geçirildi.Operasyon kapsamında 84 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı.

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