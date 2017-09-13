Başkent'te hastane yanında bulunan binada yangın
Başkent'te hastane yanında bulunan bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus Rüzgarlı Sokak'ta Ulus Devlet Hastanesi yanındaki binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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