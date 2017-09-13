Başkent'te hastane yanında bulunan binada yangın

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus Rüzgarlı Sokak'ta Ulus Devlet Hastanesi yanındaki binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.